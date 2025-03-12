Кировский суд запретил наборы с нацистскими стикерами в Telegram

Как следует из материалов суда, прокурор Зуевского района обратился в суд с административным исковым заявлением, где указал, что в интернете выявлены интернет-ресурсы с материалами, в которых содержатся изображения нацистской символики и атрибутики, а также символики и атрибутики запрещенных экстремистских организаций. Подчеркивается, что «предоставляемые для использования в мессенджерах “стикеры” нацистской идеологии пропагандируют экстремизм в социальных сетях». Прокурор просил признать информацию, размещенную в ряде Telegram-каналов, запрещенной к распространению на территории РФ.