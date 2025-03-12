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Минтруда рассказало, как грамотно совместить декрет и отпуск

Минтруда рассказало о четырех выгодных способах совмещения декретного и трудового отпусков.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты Беларуси рассказало о четырех выгодных способах совмещения декретного и трудового отпусков.

Первый вариант — до больничного по беременности и родам уйти в трудовой отпуск. Наниматель обязан предоставить женщине трудовой отпуск перед отпуском по беременности и родам даже в случае, если она проработала менее полугода.

«При этом продолжительность отпуска не исчисляется пропорционально отработанному времени перед уходом на больничный, а по желанию работницы отпуск может предоставляться как полностью, так и частично», — отметили в Минтруда.

Второй вариант — после больничного по беременности и родам можно уйти в трудовой отпуск, а затем оформить отпуск по уходу за ребенком.

Третий вариант — взять трудовой отпуск после больничного по беременности и родам, а затем выйти на работу.

Этот вариант подойдет тем женщинам, в семье которых супруг или кто-то из бабушек берет отпуск по уходу за ребенком.

И четвертый вариант — после завершения отпуска по уходу за ребенком до 3 лет сразу уйти в трудовой отпуск (при наличии права на него) и только после этого приступить к работе.

Мы писали, что белорусский врач назвал три необходимых условия для поддержания иммунитета весной: «Витамин D, достаточно белка, увлажнитель воздуха» (здесь подробности). А еще Минтруда объяснило, что важнее при выходе на пенсию в Беларуси в 2025 — 20 лет страхового стажа или от 20 до 45 лет общего стажа (все подробности здесь).