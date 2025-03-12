Минтруда рассказало, как грамотно совместить декрет и отпуск

Мы писали, что белорусский врач назвал три необходимых условия для поддержания иммунитета весной: «Витамин D, достаточно белка, увлажнитель воздуха» (здесь подробности). А еще Минтруда объяснило, что важнее при выходе на пенсию в Беларуси в 2025 — 20 лет страхового стажа или от 20 до 45 лет общего стажа (все подробности здесь).