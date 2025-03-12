Минтруда рассказало, как грамотно совместить декрет и отпуск

Министерство труда и социальной защиты Беларуси рассказало о четырех выгодных способах совмещения декретного и трудового отпусков.
Первый вариант — до больничного по беременности и родам уйти в трудовой отпуск. Наниматель обязан предоставить женщине трудовой отпуск перед отпуском по беременности и родам даже в случае, если она проработала менее полугода.
«При этом продолжительность отпуска не исчисляется пропорционально отработанному времени перед уходом на больничный, а по желанию работницы отпуск может предоставляться как полностью, так и частично», — отметили в Минтруда.
Второй вариант — после больничного по беременности и родам можно уйти в трудовой отпуск, а затем оформить отпуск по уходу за ребенком.
Третий вариант — взять трудовой отпуск после больничного по беременности и родам, а затем выйти на работу.
Этот вариант подойдет тем женщинам, в семье которых супруг или кто-то из бабушек берет отпуск по уходу за ребенком.
И четвертый вариант — после завершения отпуска по уходу за ребенком до 3 лет сразу уйти в трудовой отпуск (при наличии права на него) и только после этого приступить к работе.
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