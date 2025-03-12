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В Ростове-на-Дону 84 тысячи человек страдают ожирением

В Ростовской области более 84 тыс. человек страдают ожирением, что составляет около 2% от населения региона. Об этом сообщает Деловая газета. Юг со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения области.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, с 2020 по 2024 годы число жителей с ожирением незначительно выросло — с 1,52% до 2%. Большинство пациентов старше 18 лет. В 2023 году впервые диагностировали сахарный диабет у 25 447 человек, в 2024-м — у 23 843.

В регионе реализуется программа по борьбе с сахарным диабетом, включающая профилактику, раннее выявление и лечение. Для этого создаются диабетические школы и предоставляются льготы на лекарства. В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» Ростовская область получила субсидию из федерального бюджета для закупки оборудования для эндокринологического центра и 67 школ сахарного диабета.