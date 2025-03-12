В Ростове-на-Дону 84 тысячи человек страдают ожирением

По данным ведомства, с 2020 по 2024 годы число жителей с ожирением незначительно выросло — с 1,52% до 2%. Большинство пациентов старше 18 лет. В 2023 году впервые диагностировали сахарный диабет у 25 447 человек, в 2024-м — у 23 843.
В регионе реализуется программа по борьбе с сахарным диабетом, включающая профилактику, раннее выявление и лечение. Для этого создаются диабетические школы и предоставляются льготы на лекарства. В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» Ростовская область получила субсидию из федерального бюджета для закупки оборудования для эндокринологического центра и 67 школ сахарного диабета.