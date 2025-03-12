В Ростове-на-Дону 84 тысячи человек страдают ожирением

В регионе реализуется программа по борьбе с сахарным диабетом, включающая профилактику, раннее выявление и лечение. Для этого создаются диабетические школы и предоставляются льготы на лекарства. В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» Ростовская область получила субсидию из федерального бюджета для закупки оборудования для эндокринологического центра и 67 школ сахарного диабета.