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Стало известно, какие мероприятия пройдут в Омске на День Победы

В городе будут две основные праздничные локации.

Источник: Om1 Омск

В День Победы, 9 мая, Омск превратится в единую праздничную площадку. В этот день запланированы концерты и интерактивные программы. В правительстве Омской области рассказали, какие мероприятия пройдут в этот день.

12:00 — Программа «Одна Великая Победа!» в парке 30-летия Победы.

Открытие нового парка «Патриот»; Более 30 интерактивных локаций; Большой праздничный концерт.

15:00 — «Маяки Памяти: 80 лет Великой Победы» в Омской крепости.

Открытие военно-исторических площадок; Мастер-классы по тематике Великой Отечественной войны; Выступления омских артистов.

Дворовые праздники для ветеранов.

Для тех, кто не сможет посетить массовые мероприятия, будут организованы торжества во дворах с концертами и поздравлениями.