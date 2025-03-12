Стало известно, какие мероприятия пройдут в Омске на День Победы

В День Победы, 9 мая, Омск превратится в единую праздничную площадку. В этот день запланированы концерты и интерактивные программы. В правительстве Омской области рассказали, какие мероприятия пройдут в этот день.
12:00 — Программа «Одна Великая Победа!» в парке 30-летия Победы.
Открытие нового парка «Патриот»; Более 30 интерактивных локаций; Большой праздничный концерт.
15:00 — «Маяки Памяти: 80 лет Великой Победы» в Омской крепости.
Открытие военно-исторических площадок; Мастер-классы по тематике Великой Отечественной войны; Выступления омских артистов.
Дворовые праздники для ветеранов.
Для тех, кто не сможет посетить массовые мероприятия, будут организованы торжества во дворах с концертами и поздравлениями.