Плановая проверка системы оповещения пройдет 13 марта в Беларуси

Система предназначена для доведения до населения, органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, органов государственного управления, местной исполнительной и распорядительной власти сигналов оповещения и информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения населения в данной чрезвычайной ситуации, о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.