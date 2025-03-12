Плановая проверка системы оповещения пройдет 13 марта в Беларуси

«13 марта во взаимодействии с субъектами системы оповещения — Национальной государственной телерадиокомпанией, Вторым национальным телеканалом, Столичным телевидением, республиканским унитарным предприятием электросвязи “Белтелеком” — пройдет ежегодная республиканская проверка автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО)», — отметили в МЧС.
Система предназначена для доведения до населения, органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, органов государственного управления, местной исполнительной и распорядительной власти сигналов оповещения и информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения населения в данной чрезвычайной ситуации, о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
АСЦО позволяет обеспечить: передачу сигнала «Внимание всем!» посредством запуска электросирен и систем громкоговорящей связи, передачу речевой информации посредством запуска систем громкоговорящей связи, перехват общедоступного пакета цифрового телевидения, FM-радиостанций, осуществляющих трансляции на всей территории республики, а также в областных или районных центрах, запуск бегущей строки в ходе трансляции республиканских телеканалов, СМС-рассылку сообщений операторами сотовой связи.
В ходе проверки в эфире FM-радиостанций будет транслироваться следующее сообщение: «Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена».
МЧС просит с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.