Родители Нижегородской области сдали пробный ЕГЭ по математике

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в девятый раз прошла в Нижегородской области. Корреспондент ИА «Время Н» посетил акцию в нижегородском лицее № 40.
Напомним, что в этом году участникам предложили сдать сокращенный вариант экзамена по математике базового уровня. Акция призвана помочь родителям понять, как проходит процедура ЕГЭ, и снизить уровень стресса у выпускников. Родители смогли увидеть, как организуется регистрация, рассадка в аудиториях, печать и сканирование экзаменационных материалов. Все этапы организованы так же, как и на реальном экзамене, включая проход через металлоискатель.
Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что акция помогает родителям объяснить детям, что экзамен — это не страшно.
«Когда предупреждён, значит, вооружён. Родители, прошедшие процедуру, могут спокойно рассказать своим детям, что всё организовано стандартно и понятно. Я стараюсь обязательно участвовать в таких мероприятиях. С одной стороны, я хочу подать пример, а с другой — сформировать собственное мнение о процедурах, которые применяются в школах», — сказал он.
Уполномоченный по правам ребенка Маргарита Ушакова подчеркнула, что важно не запугивать детей, а помочь им спокойно подготовиться к экзамену.
«Ответственность и страх — это два полюса, которые исключают друг друга. Родители должны поддерживать детей, а не нагнетать обстановку. Я убеждена, что после проведения такой акции не только у детей, но и у взрослых пропадут многие страхи и барьеры», — добавила она.
Руководитель пункта проведения экзамена Алена Зайцева рассказала, что все этапы, включая проход через металлоискатель и печать материалов, организованы так же, как и на реальном экзамене.