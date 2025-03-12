Родители Нижегородской области сдали пробный ЕГЭ по математике

Напомним, что в этом году участникам предложили сдать сокращенный вариант экзамена по математике базового уровня. Акция призвана помочь родителям понять, как проходит процедура ЕГЭ, и снизить уровень стресса у выпускников. Родители смогли увидеть, как организуется регистрация, рассадка в аудиториях, печать и сканирование экзаменационных материалов. Все этапы организованы так же, как и на реальном экзамене, включая проход через металлоискатель.