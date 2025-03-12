В Крыму пройдут экзамены для экскурсоводов

Претендующий на аттестацию гид должен иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также дополнительное профессиональное образование по профилю экскурсовода. Однако если у соискателя стаж работы от 5 лет или он имеет среднее профессиональное или высшее образование в сфере туризма по программам, включающим в себя оказание услуг экскурсовода, документы о получении дополнительного образования не требуются. Кроме того, существуют курсы профессиональной переподготовки по специальностям гида и экскурсовода, которые можно не проходить, если есть среднее профессиональное образование или высшее образование в сфере туризма по программам, включающим в себя соответствующую дисциплину.