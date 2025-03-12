Первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич прокомментировала претензию некоторых белорусов, которые говорят, что они платят налоги и государство им обязано. Об этом пишет БелТА.
В частности, Петкевич заметила: такая претензия не такая и редкая. Вместе с тем, она заметила:
— Но я никогда не слышала, чтобы кто-то сказал о том, что работает и вкладывает в экономику, и за свой вклад что-то хочет получить. Мы должны мыслить по-другому.
Первый замглавы Администрации президента уверена, что помимо уплаты налогов как обязанности гражданина белорусы должны понимать, что вложили своим трудом в развитие страны.
— И мы все вкладываем для того, чтобы создать благополучную жизнь каждому гражданину, семье и своей стране. Только так, — сказала Наталья Петкевич.
Она выразила уверенность, что такой подход, объединяющий усилия, позволит сформировать мнение, что «развитие страны — это дело каждого и ответственность каждого, мы достигнем поставленных целей».
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