Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ продлили арест по делу о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга до 17 мая продлил арест бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба инстанции.
«Смирнову Николаю Борисовичу продлен срок содержания под стражей до 17 мая включительно», — говорится в сообщении.
Ранее Ленинский районный суд столицы Урала отправил Смирнова в СИЗО до 17 марта, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). В ходе заседания 24 января экс-министр рассказывал, что после ухода с должности ему предложили стать советником директора строительной компании «Брусника». Обжаловать свой арест в Свердловском областном суде бывшему чиновнику не удалось.
Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу.