Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ продлили арест по делу о взятке

Ранее Ленинский районный суд столицы Урала отправил Смирнова в СИЗО до 17 марта, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). В ходе заседания 24 января экс-министр рассказывал, что после ухода с должности ему предложили стать советником директора строительной компании «Брусника». Обжаловать свой арест в Свердловском областном суде бывшему чиновнику не удалось.