Дети бойцов СВО смогут поступить в вузы Новосибирска по льготной квоте

Квота составляет не менее 10% от бюджетных мест. Для участия в конкурсе необходимо предоставить справку, подтверждающую участие родителя в СВО. Документ выдают воинские части (для действующих военнослужащих) или военкоматы (для демобилизованных, уволенных в запас или погибших). При этом в справке должно быть четко указано, что гражданин участвовал или участвует в СВО, иначе она не будет основанием для поступления по квоте.
Кроме поступления на бюджет, дети участников СВО могут претендовать на перевод с платного обучения на бесплатное, а также получить дополнительные меры поддержки:
— приоритетное заселение в общежитие;
— освобождение от платы за проживание или ее снижение;
— льготы на оплату учебы, рассрочку платежей;
— материальную помощь за счет вузов.
Поступающие могут подать документы через «Госуслуги» или лично в приемную комиссию вуза.