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Дети бойцов СВО смогут поступить в вузы Новосибирска по льготной квоте

В 2025 году дети мобилизованных граждан и участников специальной военной операции смогут поступать в российские вузы по отдельной квоте. Об этом на круглом столе Сиб.фм «Абитуриент — 2025» сообщила начальник управления профессионального и высшего образования Минобразования Новосибирской области Светлана Малинина.

Источник: Сиб.фм

Квота составляет не менее 10% от бюджетных мест. Для участия в конкурсе необходимо предоставить справку, подтверждающую участие родителя в СВО. Документ выдают воинские части (для действующих военнослужащих) или военкоматы (для демобилизованных, уволенных в запас или погибших). При этом в справке должно быть четко указано, что гражданин участвовал или участвует в СВО, иначе она не будет основанием для поступления по квоте.

Кроме поступления на бюджет, дети участников СВО могут претендовать на перевод с платного обучения на бесплатное, а также получить дополнительные меры поддержки:

— приоритетное заселение в общежитие;

— освобождение от платы за проживание или ее снижение;

— льготы на оплату учебы, рассрочку платежей;

— материальную помощь за счет вузов.

Поступающие могут подать документы через «Госуслуги» или лично в приемную комиссию вуза.