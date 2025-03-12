Дети бойцов СВО смогут поступить в вузы Новосибирска по льготной квоте

Квота составляет не менее 10% от бюджетных мест. Для участия в конкурсе необходимо предоставить справку, подтверждающую участие родителя в СВО. Документ выдают воинские части (для действующих военнослужащих) или военкоматы (для демобилизованных, уволенных в запас или погибших). При этом в справке должно быть четко указано, что гражданин участвовал или участвует в СВО, иначе она не будет основанием для поступления по квоте.