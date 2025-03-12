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Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию

Роспотребнадзор: возвращение иностранных брендов должно сопровождаться уважением.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Возвращение иностранных брендов на российский рынок должно сопровождаться ответственным отношением к соблюдению прав потребителей и российских законов, а также строиться на полном уважении, заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

«Любой приход должен сопровождаться в данном случае, в первую очередь, ответственным отношением к соблюдению прав потребителей. Вообще к соблюдению наших российских законов и к полному уважению», — сказал Прусаков на пресс-конференции.

Он отметил, что российский рынок интересен для западных брендов с точки зрения покупательской способности, и многие иностранные бренды, до того, как уехали, достаточно ответственно вели свой бизнес.

Однако, по словам Прусакова, за последние годы изменились определенные реалии, появились новые нормы законодательного регулирования, которые касаются, в том числе и проявлений недобросовестности. Теперь иностранный бизнес может приходить в Россию только с пониманием того, что правовой ландшафт поменялся в сторону усиления правовых гарантий россиян, резюмировал он.