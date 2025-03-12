Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию

Однако, по словам Прусакова, за последние годы изменились определенные реалии, появились новые нормы законодательного регулирования, которые касаются, в том числе и проявлений недобросовестности. Теперь иностранный бизнес может приходить в Россию только с пониманием того, что правовой ландшафт поменялся в сторону усиления правовых гарантий россиян, резюмировал он.