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В Красноярске 13 марта завоет сирена

В Красноярске снова пройдет проверка системы оповещения.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 13 марта, в Красноярске вновь зазвучит сирена. Об этом предупредили в администрации города.

С 10:40 до 10:42 в краевом центре проверят включение одной точки звукового оповещения. Власти просят жителей не паниковать, никуда не бежать и укрытий не искать. К проверке стоит отнестись с пониманием.

Кроме того, точки оповещения запустят в Ачинске, Канске, Енисейске, Минусинске, а также в Большемуртинском, Козульском, Ирбейском, Туруханском, Шушенском, Эвенкийском районах и муниципальных округах.

Ранее мы писали, что школа космонавтики в Железногорске будет носить имя конструктора ракетно-космических систем Сергея Павловича Королева.