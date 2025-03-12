В Красноярске 13 марта завоет сирена

Завтра, 13 марта, в Красноярске вновь зазвучит сирена. Об этом предупредили в администрации города.
С 10:40 до 10:42 в краевом центре проверят включение одной точки звукового оповещения. Власти просят жителей не паниковать, никуда не бежать и укрытий не искать. К проверке стоит отнестись с пониманием.
Кроме того, точки оповещения запустят в Ачинске, Канске, Енисейске, Минусинске, а также в Большемуртинском, Козульском, Ирбейском, Туруханском, Шушенском, Эвенкийском районах и муниципальных округах.
Ранее мы писали, что школа космонавтики в Железногорске будет носить имя конструктора ракетно-космических систем Сергея Павловича Королева.