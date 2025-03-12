Мастер-план Ростова-на-Дону планируют представить к лету 2025 года

— Мастер-план сегодня у нас прорабатывается. По сути, это документ, который негласно совмещает интересы населения, бизнеса и власти, а также регулирует основные принципы застройки и развития агломерации. Документ планируем представить к лету, до 15 апреля должны провести круглый стол, чтобы обозначить ситуацию для застройщиков, — рассказал Владимир Ревенко.