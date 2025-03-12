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Мастер-план Ростова-на-Дону планируют представить к лету 2025 года

На Дону приступили к разработке мастер-плана развития Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Мастер-план Ростова-на-Дону должны представить к лету 2025 года, до этого создание документа обсудят на специальном совещании с участием главы региона. Информацию на заседании гордумы донской столицы озвучил заместитель губернатора Владимир Ревенко.

— Мастер-план сегодня у нас прорабатывается. По сути, это документ, который негласно совмещает интересы населения, бизнеса и власти, а также регулирует основные принципы застройки и развития агломерации. Документ планируем представить к лету, до 15 апреля должны провести круглый стол, чтобы обозначить ситуацию для застройщиков, — рассказал Владимир Ревенко.

По словам замгубернатора, перед обсуждением специалисты проведут аудит проблемных вопросов агломерации и сформируют комплекс предложений по развитию территорий. В ближайшее время понятие мастер-плана, его структуры и требований к нему должны оформить на федеральном уровне.

Отметим, задачу по подготовке мастер-планов для 200 крупных и малых городов страны поставил президент России Владимир Путин в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, в 2024 году в целях создания мастер-плана на Дону приняли региональный закон, согласно которому с муниципальных властей были сняты градостроительные функции. С того момента за строительство отвечают власти региона.