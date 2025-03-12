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«До 25 марта в Беларуси будет доработана система регулирования цен». Новый глава правительства Турчин провел совещание по корректировке системы регулирования цен

Новый глава правительства Беларуси Турчин провел совещание по ценам.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Беларуси сообщило, что одно из первых совещаний, которое провел новый глава правительства Александр Турчин, было посвящено корректировке действующей в стране системы регулирования цен.

Правительству, по поручению президента, в срок до 25 марта надо доработать этот вопрос.

Напомним, что на совещании 28 февраля Александр Лукашенко сказал, что надо выработать оптимальное решение как по формуле справедливой цены, так и по системе контроля и управления ценами.

Президент Беларуси назвал цены острейшим вопросом, который на виду у всех белорусов.

Кстати, МАРТ поднял тарифы на услуги в электроэнергетике (все подробности здесь).

Мы писали о ценах на ряд животных, которых продают белорусские зоопарки: дикобраз — 350 рублей, императорский удав — 250, мини-курочка — три рубля, таракан мадагаскарский — рубль (здесь подробнее).