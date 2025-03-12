«До 25 марта в Беларуси будет доработана система регулирования цен». Новый глава правительства Турчин провел совещание по корректировке системы регулирования цен

Правительство Беларуси сообщило, что одно из первых совещаний, которое провел новый глава правительства Александр Турчин, было посвящено корректировке действующей в стране системы регулирования цен.
Правительству, по поручению президента, в срок до 25 марта надо доработать этот вопрос.
Напомним, что на совещании 28 февраля Александр Лукашенко сказал, что надо выработать оптимальное решение как по формуле справедливой цены, так и по системе контроля и управления ценами.
Президент Беларуси назвал цены острейшим вопросом, который на виду у всех белорусов.
Кстати, МАРТ поднял тарифы на услуги в электроэнергетике (все подробности здесь).
Мы писали о ценах на ряд животных, которых продают белорусские зоопарки: дикобраз — 350 рублей, императорский удав — 250, мини-курочка — три рубля, таракан мадагаскарский — рубль (здесь подробнее).