Первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич сказала о преобразовании общественных отношений в Беларуси в 2025 году. Об этом пишет БелТА.
Петкевич напомнила, что 2025-й объявлен Годом благоустройства в Беларуси.
— И это очень хорошая возможность. Если всем взяться за это, и взяться с полной отдачей, то с каждодневным решением этих задач можем снять текущие проблемы по благоустройству, которые волнуют наших людей, — сказала первый замглавы Администрации президента.
Также Наталья Петкевич обратила внимание, что задачи пятилетки качества не надо понимать узко как качество продукции, работ, услуг.
— Это преобразование в целом, преобразование общественных отношений, — подчеркнула она. — Это прежде всего повышение эффективности государственного управления и эффективности управленческой деятельности.
Петкевич заметила, что пусть собственно управление республикой касается чиновников и госорганов, многое зависит и от управления каждого предприятия или организации — государственной или частной формы собственности. Также спикер назвала задачу каждого управленца:
— Надо работать так, чтобы мы могли быть не просто конкурентоспособны, а обязательно опережать.
Также Наталья Петкевич прокомментировала претензию некоторых белорусов, которые говорят, что они платят налоги и государство им обязано.
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