Свидетельство о рождении стали выдавать еще в 17 нижегородских медучреждениях

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В 12 роддомах Нижегородской области созданы постоянные рабочие места для сотрудников ЗАГС:
— Родильные дома № 1, № 4, № 5 в Нижнем Новгороде
— Областной перинатальный центр
— Дзержинский перинатальный центр
— Родильный дом в Арзамасе
— Борская, Выксунская, Городецкая, Кстовская и Павловская ЦРБ
— Клиническая больница № 50 ФМБА России в Сарове.
В пяти других больницах — Лысковской, Починковской, Семеновской, Сергачской и Уренской ЦРБ — сотрудники ЗАГС приезжают к пациенткам по запросу, но постоянных рабочих мест в этих учреждениях нет.
1. В роддоме мать дает согласие на регистрацию.
2. Документы оформляются в электронном виде и направляются в личный кабинет на «Госуслугах».
3. Там же можно подать заявление, выбрать имя ребенка и согласовать его с отцом.
4. Органы ЗАГС формируют цифровую запись акта о рождении и предоставляют родителям полный комплект документов.
Если у матери нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах», услуга все равно остается доступной. Также сохраняется возможность зарегистрировать рождение ребенка традиционным способом — при личном визите в ЗАГС.
Проект реализуется в рамках Пятилетия семьи (2025−2030), которое было объявлено губернатором Глебом Никитиным. Инициатива направлена на поддержку семей и улучшение демографической ситуации в регионе.
Кроме того, с 2025 года в России начал действовать национальный проект «Семья», инициированный президентом Владимиром Путиным. Он стал продолжением нацпроектов «Демография» и «Культура» и включает в себя меры по поддержке семей, обеспечению медицинской помощи, созданию условий для активного долголетия. В рамках нацпроекта реализуются семь федеральных программ, среди которых «Охрана материнства и детства», «Семейные ценности» и «Поддержка семьи».