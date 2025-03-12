Свидетельство о рождении стали выдавать еще в 17 нижегородских медучреждениях

Кроме того, с 2025 года в России начал действовать национальный проект «Семья», инициированный президентом Владимиром Путиным. Он стал продолжением нацпроектов «Демография» и «Культура» и включает в себя меры по поддержке семей, обеспечению медицинской помощи, созданию условий для активного долголетия. В рамках нацпроекта реализуются семь федеральных программ, среди которых «Охрана материнства и детства», «Семейные ценности» и «Поддержка семьи».