Школьные учебники не станут менять на планшеты

«На планшеты учебники заменяться не будут. Потому что, как показывают практика и эксперты, в мире это уже доказано, это не дает должного эффекта. Оно неоправданно. Поэтому многие страны отказываются от планшетов. Нужно искать другие пути. Сейчас наши эксперты занимаются этим вопросом и внедрением нового стандарта, новой программы», — сказал Гани Бейсембаев в кулуарах мажилиса.