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Школьные учебники не станут менять на планшеты

В Минпросвещения будут искать другие пути для снижения веса школьного рюкзака.

Учебники казахстанских школьников не станут заменять планшетами, заявил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«На планшеты учебники заменяться не будут. Потому что, как показывают практика и эксперты, в мире это уже доказано, это не дает должного эффекта. Оно неоправданно. Поэтому многие страны отказываются от планшетов. Нужно искать другие пути. Сейчас наши эксперты занимаются этим вопросом и внедрением нового стандарта, новой программы», — сказал Гани Бейсембаев в кулуарах мажилиса.

По словам главы Минпросвещения, реальным шагом для снижения веса школьного рюкзака в Казахстане стала оцифровка учебников.

Он добавил, что необходимо отходить от трехсменного образования и стремиться к односменному.

«Уже в этом году мы полностью (избавимся от трехсменного обучения). В прошлом году сократили количество трехсменных школ, осталось более 40. В этом году мы окончательно хотим закрыть вопрос», — уверяет он.

Напомним, президент в 2022 году поручил ускорить цифровизацию учебного процесса, чтобы школьники не таскали тяжелые рюкзаки, так как это негативно влияет на их здоровье. Для решения проблем тяжелых рюкзаков министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предложило обеспечить более 400 тыс. первоклассников планшетами.

Отметим, что в сфере среднего образования Казахстана госаудиторы выявили неэффективное планирование бюджетных средств и ресурсов на 62,4 млрд тенге.