В Петербурге пятерых человек обвинили в получении взяток от рабочих

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Обвинение по делу о получении взяток от рабочих на заводе в Санкт-Петербурге предъявлено пятерым фигурантам, сообщил городской главк СК РФ.
Накануне источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что полиция выявила многочисленные факты взяточничества в одном из цехов «Балтийского завода», где рабочие с 2020 года, предположительно, заплатили начальству более 15 миллионов рублей за возможность получения надбавок и премий. ГСУСК РФ по Петербурге информировало о возбуждении дела о получении взятки в крупном размере в отношении старшего мастера участка завода (не уточняя, какого), которому вменяется 3 эпизода. По версии следствия, подчиненные передавали фигуранту часть своих премий, поскольку опасались общего снижения уровня оплаты труда.
«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выявлены еще 4 работника завода, подозреваемые в совершении аналогичных преступлений, в отношении которых также возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ», — говорится в сообщении.
Как отмечает ГСУСК, пяти фигурантам уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.