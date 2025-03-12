В Петербурге пятерых человек обвинили в получении взяток от рабочих

Накануне источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что полиция выявила многочисленные факты взяточничества в одном из цехов «Балтийского завода», где рабочие с 2020 года, предположительно, заплатили начальству более 15 миллионов рублей за возможность получения надбавок и премий. ГСУСК РФ по Петербурге информировало о возбуждении дела о получении взятки в крупном размере в отношении старшего мастера участка завода (не уточняя, какого), которому вменяется 3 эпизода. По версии следствия, подчиненные передавали фигуранту часть своих премий, поскольку опасались общего снижения уровня оплаты труда.