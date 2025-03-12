Инженер из Волгодонска стал призером в номинации «Молодой лидер»

Руслан Арьков поделился, что конкурс «Энергия Молодых» представляет собой площадку, где участники могут продемонстрировать свои профессиональные достижения за год и обсудить их влияние на свою работу. Это также отличная возможность для личного общения с руководством Концерна по важным вопросам. По его мнению, истинный молодой лидер — это человек, который постоянно развивается сам и помогает другим, стремится к целям вместе с командой, сохраняя баланс между работой и личной жизнью.