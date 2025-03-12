Инженер из Волгодонска стал призером в номинации «Молодой лидер»

В марте состоялся ежегодный дивизиональный конкурс концерна «Росэнергоатом» «Энергия молодых. В тройку призеров в номинации “Молодой лидер” вошел ведущий инженер отдела развития Производственной системы Росатом (ОРПСР) Ростовской АЭС Руслан Арьков.
Конкурс ориентирован на поиск и поддержку молодых активистов, достигших успехов в разных сферах деятельности. Всего было получено порядка 400 заявок, среди которых комиссия определила 45 победителей от филиалов и организаций.
— Наш коллектив один из самых молодых в концерне. И отрадно то, что наши молодые работники не просто активно участвуют в таких конкурсах, но и занимают призовые места. Это говорит о большом потенциале нашего коллектива и нашей атомной станции. В свою очередь, мы помогаем молодежи раскрыться. Ведь обеспечение российской экономики квалифицированными кадрами является ключевым фактором ее модернизации и дальнейшего развития, — подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС.
Руслан Арьков окончил Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ и с 2013 года работает в управлении капитального строительства атомной станции. Сегодня он ведущий инженер и старший тренер Росатома. Под его руководством был успешно реализован проект по оптимизации работы медицинского учреждения в Волгодонске, что позволило сократить время пребывания пациентов втрое.
Руслан Арьков поделился, что конкурс «Энергия Молодых» представляет собой площадку, где участники могут продемонстрировать свои профессиональные достижения за год и обсудить их влияние на свою работу. Это также отличная возможность для личного общения с руководством Концерна по важным вопросам. По его мнению, истинный молодой лидер — это человек, который постоянно развивается сам и помогает другим, стремится к целям вместе с командой, сохраняя баланс между работой и личной жизнью.