В Иркутской области контрактники, уходящие на СВО, получат 1,4 млн рублей

В первую очередь каждого гражданина интересует полный алгоритм действий при поступлении на военную службу по контракту. Подъемные составляют 1,4 миллиона рублей, из которых 400 тысяч выделены из федерального бюджета. Стоит отметить, что это две разовые выплаты, которые суммируются.