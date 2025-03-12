В Иркутской области контрактники, уходящие на СВО, получат 1,4 млн рублей

В Иркутской области контрактники, отправляющиеся на спецоперацию, получат выплату в размере почти полутора миллионов рублей. Прием документов от потенциальных кандидатов осуществляется в пунктах отбора на военную службу в областном центре.
В первую очередь каждого гражданина интересует полный алгоритм действий при поступлении на военную службу по контракту. Подъемные составляют 1,4 миллиона рублей, из которых 400 тысяч выделены из федерального бюджета. Стоит отметить, что это две разовые выплаты, которые суммируются.
Пункты отбора работают круглосуточно и без выходных. Поэтому, если возникло желание, можно обратиться с любыми вопросами по адресу: улица Карла Маркса, 34. Ниже указаны телефоны и электронная почта, по которым также можно получить консультацию.