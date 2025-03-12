Жители более сотни домов лишатся водоснабжения

Предприятие «Уфаводоканал» предупредило жителей Калининского и Ленинского районов столицы Башкирии о завтрашнем временном отключении холодной и горячей воды. Причина — плановые работы на водопроводных линиях.
Калининский район: С 11:00 до 10:00 14 марта будет отключена вода по улице Ферина. Как без горячей, так и без холодной воды останутся:
— Жилые дома по адресам: ул. Ферина, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 13/1, 15/1;
— ЦТП № 234 (улица Ферина, 10/2);
— Стоматологическая поликлиника (улица Ферина, 8);
— Молочная кухня № 3 (улица Ферина, 12);
— Богородско-Уфимский храм (улица Ферина, 15);
— Торговые павильоны: «Флоранж» (улица Ферина, 9к.1) и ИП Виноградский (улица Ферина, 9к.2, 9к.3).
Ленинский район: С 11:00 до 23:00 будет отключена холодная вода по улице Судоремонтная. Холодной воды лишатся частные дома по следующим адресам:
— улица Судоремонтная: 2б, 2 В, 1б, 1 г, 2, 4, 3, 6, 5, 8, 10 (ВРК), 12, 7, 7а, 7б, 7 В, 7 г, 18, 20, 20б, 22, 9, 11, 13, 15, 17а, 24, 26, 28, 30, 23, 5, 14, 32, 14ф, 14б, 18, 16, 17, 20;
— улица Рычкова: 8а, 10, 16, 17, 11, 9, 8, 13;
— улица 2-я Судоремонтная: 34, 32, 30, 28, 26, 24, 24а, 18;
— улица Пожарского: 307, 303, 299, 299а, 299б, 318, 316, 314, 312, 310, 308;
— улица Серафимовича: 20, 18, 13, 9, 7, 6, 6а, 5а, 4, 19, 17, 17а, 1, 2;
— улица Союзная: 28, 26, 26а, 13, 13а, 11, 24, 22, 9, 7, 20, 5, 3, 1, 1а, 18, 14, 12, 10, 10/1, 8, 6;
— переулок Запорожский: 4, 6, 8.
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