В Рособрнадзоре ответили на вопрос об увеличении времени на написание ЕГЭ

«Увеличение времени никак не поможет участникам экзамена, не владеющим навыками решения задач, требующих сложных расчетов. Жалобы на нехватку времени для проведения расчетов на экзаменах от участников ГИА в Рособрнадзор не поступали», — сообщили в Рособрнадзоре.