«Сигнал “Внимание всем!”, электросирены, громкая связь, бегущая строка на ТВ, СМС на телефон». 13 марта в Беларуси проверят систему оповещения

Системы оповещения нужны для того, чтобы донести до белорусов, органов местной власти, госуправления, сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны сигналов оповещения и информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения людей, о ходе ликвидации последствий ЧС.