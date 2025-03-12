«Сигнал “Внимание всем!”, электросирены, громкая связь, бегущая строка на ТВ, СМС на телефон». 13 марта в Беларуси проверят систему оповещения

Плановая проверка системы оповещения пройдет 13 марта в Беларуси, сообщает БелТА со ссылкой на МЧС. В этом мероприятии будут задействованы, в том числе, телекомпании, радио, «Белтелеком».
Системы оповещения нужны для того, чтобы донести до белорусов, органов местной власти, госуправления, сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны сигналов оповещения и информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения людей, о ходе ликвидации последствий ЧС.
Автоматизированная система централизованного оповещения позволяет обеспечить передачу сигнала «Внимание всем!» посредством запуска электросирен и систем громкоговорящей связи, перехватить общедоступный пакета цифрового телевидения, FM-радиостанций, запустить бегущую строку в ходе трансляции республиканских телеканалов, СМС-рассылку сообщений операторами сотовой связи.
В эфире FM-радиостанций будет звучать вот такой текст: «Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена».
МЧС просит жителей Беларуси с пониманием отнестись к проводимому мероприятию.
Мы писали, что первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич прокомментировала претензию некоторых белорусов, которые говорят, что они платят налоги и государство им обязано (здесь подробнее).
А еще, что новый глава правительства Александр Турчин провел совещание по корректировке цен: «До 25 марта в Беларуси будет доработана система регулирования цен» (подробности здесь).