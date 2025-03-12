СК возбудил дело после вспышки гастроэнтерита в лицее в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после вспышки гастроэнтерита в специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
«По факту случившегося следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — сказали в ведомстве.
В пресс-службе отмечают, что в настоящее время допрашиваются сотрудники образовательной организации, представители предприятий, поставляющие продукты для центра, сами учащиеся.
«Истребована и анализируется необходимая документация. Назначаются судебные экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. Точные причины массового заболевания выясняются следователями во взаимодействии с медицинскими работниками и представителями Роспотребнадзора», — добавили в управлении.
В среду в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом. За медпомощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализированы, ранее сообщал минздрав. Состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному.
Лицей перешел на дистанционное обучение, уточняла пресс-служба Уральского федерального университета.
В свою очередь прокуратура региона начала свою проверку. В надзорном ведомстве рассказывали, что изучают документацию по организации питания в СУНЦ УрФУ, а в общежитии, где проживают иногородние учащиеся лицея, медработники осматривают детей. Сотрудники Роспотребнадзора приступили к проверочным мероприятиям, в том числе и в столовой центра, и на предприятии, которое организует питание в учреждении, подчеркивали в прокуратуре.