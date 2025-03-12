СК возбудил дело после вспышки гастроэнтерита в лицее в Екатеринбурге

В свою очередь прокуратура региона начала свою проверку. В надзорном ведомстве рассказывали, что изучают документацию по организации питания в СУНЦ УрФУ, а в общежитии, где проживают иногородние учащиеся лицея, медработники осматривают детей. Сотрудники Роспотребнадзора приступили к проверочным мероприятиям, в том числе и в столовой центра, и на предприятии, которое организует питание в учреждении, подчеркивали в прокуратуре.