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Ректор ННГУ Олег Трофимов высказался о слиянии с НГЛУ

Ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов снова прокомментировал слухи о возможном слиянии с НГЛУ имени Добролюбова. Вопрос на эту тему журналисты задали ему на встрече 12 марта, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Глава вуза рассказал, что пока нет отмашки от Минобрнауки России на эту тему можно только рассуждать. С его слов, руководство ННГУ готово начать предпринимать действия по присоединению, но только после официального решения Министерства и учредителей университета.

«Решение может как появиться, так и не появиться. Здесь вопрос прежде всего к Министерству. Оно видит четкую картинку по вузам», — заявил Трофимов.

Он также добавил, что рад назначению экс-проректора ННГУ Никиты Авралева на пост и.о. ректора Лингвистического университета, поскольку у него достаточно компетенции, чтобы руководить этим подразделением. Ректор также выразил готовность помогать коллегам из НГЛУ в случае отрицательного решения об объединении. Он считает, что сейчас следует подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Ранее сообщалось, экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову отправили в СИЗО по делу о хищении более 1 млн рублей.