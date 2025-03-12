Ректор ННГУ Олег Трофимов высказался о слиянии с НГЛУ

Он также добавил, что рад назначению экс-проректора ННГУ Никиты Авралева на пост и.о. ректора Лингвистического университета, поскольку у него достаточно компетенции, чтобы руководить этим подразделением. Ректор также выразил готовность помогать коллегам из НГЛУ в случае отрицательного решения об объединении. Он считает, что сейчас следует подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация.