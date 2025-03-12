В омском музее ко дню рождения Врубеля оживут полотна из цветов

В Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля 15 марта состоится праздничный вечер, посвященный дню рождения великого художника. В программе вечера — интерактивная экскурсия «Искусство на грани времен. Врубель и его эпоха», на которой с помощью специальных технологий цветы с знаменитых плафонов оживут, создавая эффект объема и движения.