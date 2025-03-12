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В омском музее ко дню рождения Врубеля оживут полотна из цветов

15 марта здесь пройдет торжественный вечер для ценителей творчества художника.

Источник: Комсомольская правда

В Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля 15 марта состоится праздничный вечер, посвященный дню рождения великого художника. В программе вечера — интерактивная экскурсия «Искусство на грани времен. Врубель и его эпоха», на которой с помощью специальных технологий цветы с знаменитых плафонов оживут, создавая эффект объема и движения.

В Омске, в единственном в Сибири Врубелевском корпусе, представлен уникальный триптих художника «Цветы» (1894), состоящий из трех живописных панно: «Розы и лилии», «Желтые розы» и центральной композиции «Хризантемы». Триптих заказала молодому художнику Елизавета Дункер — владелица богатого московского особняка на Поварской улице. Они украшали потолок над парадной лестницей.

Гости смогут окунуться в мир творчества уроженца Омска, чьи работы хранятся в ведущих музеях России, Украины и Белоруссии.

Ранее мы писали, что восемь омских спектаклей вошли в топ-300 «Золотого фонда театральных постановок».