Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов

«Сегодня в Москве учится миллион студентов, в Петербурге почти 500 (тысяч — ред.), в Казани. Со всей страны эти крупные города собирают молодежь для получения высшего образования. А зачем миллион? А кто это проанализировал? А какие профессии? Есть прогноз экономического развития, есть прогноз Минтруда по трудовым ресурсам. И, соответственно, прогноз, не прогноз, а планирование набора студентов на те или иные специальности должно соответствовать этому прогнозу», — сказала политик в ходе совещания по организации Совета при президенте РФ по демографии.