Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы — полученный диплом не гарантирует выпускникам успех в жизни.
«Сегодня в Москве учится миллион студентов, в Петербурге почти 500 (тысяч — ред.), в Казани. Со всей страны эти крупные города собирают молодежь для получения высшего образования. А зачем миллион? А кто это проанализировал? А какие профессии? Есть прогноз экономического развития, есть прогноз Минтруда по трудовым ресурсам. И, соответственно, прогноз, не прогноз, а планирование набора студентов на те или иные специальности должно соответствовать этому прогнозу», — сказала политик в ходе совещания по организации Совета при президенте РФ по демографии.
Матвиенко обратилась к главе комитета СФ по образованию и науке Лилии Гумеровой. «Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения. Лилия Салаватовна, прошу проработать, доложить, в чем проблема. По нужным набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — отметила спикер.
«У нас идет обезлюживание Дальнего Востока, Севера и так далее. И еще раз говорю, кампусы строим для того, чтобы закреплять молодежь в различных регионах», — подчеркнула спикер.
Что произошло в 90-е годы, когда было безденежье, ввели частично платное образование, начали без всяких оснований, просто бездумно увеличивать прием студентов на платное обучение — без наличия соответствующей базы материальной, без соответствующего уровня профессорско-преподавательского состава, «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны», подчеркнула спикер.
«И вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые пойдут работать после получения образования менеджерами в торговой сети, я условно называю. Ничего плохого в этом нет. Но они уже к себе домой не вернутся… А вот где родился, там и пригодился. Давайте сделаем акцент на региональные университеты, на региональные высшие учебные заведения», — сказала Матвиенко.