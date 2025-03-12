Более 84 тысяч жителей Ростовской области страдают ожирением

Ранее в минздраве Ростовской области пояснили, что индекс массы тела обычно рассчитывают по росту и весу. Если показатель превышает 25 и 29,9, то это уже избыточный вес. Охват талии у женщин в норме составляет до 80 см, а у мужчин — до 94 см.