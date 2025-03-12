Более 84 тысяч жителей Ростовской области страдают ожирением

В Ростовской области в конце 2024 года зарегистрировали 84,8 тысячи человек с ожирением. Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Число жителей Дона с лишним весом составило примерно 2% от общего населения области. Большинство случаев отметили среди людей старше 18 лет. Похожие показатели фиксировали с 2020 по 2024 годы.
Ранее в минздраве Ростовской области пояснили, что индекс массы тела обычно рассчитывают по росту и весу. Если показатель превышает 25 и 29,9, то это уже избыточный вес. Охват талии у женщин в норме составляет до 80 см, а у мужчин — до 94 см.
Напомним, также в Ростовской области ведется активная борьба с диабетом. Ежегодно особое внимание уделяется раннему выявлению и лечению заболевания. Также на контроле льготное обеспечение лекарствами.