Герой России и почетный гражданин Самарской области Александр Баранов скончался на 79 году жизни

«Вся жизнь Александра Ивановича — пример преданного служения своей стране, которое вызывает самое искреннее и глубокое уважение. Выпускник Ташкентского высшего общевойскового командного училища, Военной академии имени М. В. Фрунзе и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР Александр Иванович прошел славный путь от офицера до генерала армии», — говорится в сообщении.