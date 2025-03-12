В Екатеринбурге запустят главный светомузыкальный фонтан ко Дню Победы

Фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга начнет работу 9 мая. Это следует из документов, опубликованных на портале «Госзакупки».
В настоящее время мэрия города ищет подрядчика, который установит и будет обслуживать гидротехническое сооружение. Сумма контракта составляет 9,6 млн рублей. Торги на работы по монтажу, обслуживанию и демонтажу сооружения продлятся до 20 марта.
Проработает фонтан в центре города с 9 мая по 20 сентября. После чего в течение месяца победитель торгов должен будет разобрать его.
Напомним, недавно в столице Свердловской области отремонтировали фонтан в дендрологическом парке по улице 8 Марта. Позже его оснастили подсветкой.