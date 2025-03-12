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В Екатеринбурге запустят главный светомузыкальный фонтан ко Дню Победы

Фонтан в центре Екатеринбурга запустят к 9 Мая.

Источник: ЕАН

Фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга начнет работу 9 мая. Это следует из документов, опубликованных на портале «Госзакупки».

В настоящее время мэрия города ищет подрядчика, который установит и будет обслуживать гидротехническое сооружение. Сумма контракта составляет 9,6 млн рублей. Торги на работы по монтажу, обслуживанию и демонтажу сооружения продлятся до 20 марта.

Проработает фонтан в центре города с 9 мая по 20 сентября. После чего в течение месяца победитель торгов должен будет разобрать его.

Напомним, недавно в столице Свердловской области отремонтировали фонтан в дендрологическом парке по улице 8 Марта. Позже его оснастили подсветкой.