В Екатеринбурге запустят главный светомузыкальный фонтан ко Дню Победы

В настоящее время мэрия города ищет подрядчика, который установит и будет обслуживать гидротехническое сооружение. Сумма контракта составляет 9,6 млн рублей. Торги на работы по монтажу, обслуживанию и демонтажу сооружения продлятся до 20 марта.