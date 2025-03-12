Николай Репников официально занял пост ректора ВГУИТ

Репников был назначен временно исполняющим обязанности руководителя ВГУИТ в январе 2024 года. В декабре его кандидатуру на пост главы вуза поддержало большинство делегатов конференции (прим. ред. — управленец получил 332 голоса, что составляет 86,5%).
Репников является выпускником Воронежского государственного технического университета. В 2001 году он получил диплом с отличием по специальности «Техническая физика», а позже, в 2006 году, завершил обучение в аспирантуре. Обладает степенью кандидата физико-математических наук. За свою научную карьеру опубликовал 30 работ, имеет один патент на изобретение и два ноу-хау.
Профессиональная деятельность Николая Репникова в образовательной сфере началась в 2009 году. Свою карьеру начинал с должности инженера кафедры физики твёрдого тела ВГТУ. В разные годы выполнял обязанности начальника отдела инноваций управления науки и инновационного развития БелГУ, директора белгородского филиала НИТУ МИСИС, а также проректора по вопросам науки и инноваций БелГУ.
«Мы уверены, что под руководством Николая Ивановича Репникова ВГУИТ продолжит динамично развиваться, укрепляя свои позиции среди ведущих технических вузов страны. Желаем новому ректору успехов в реализации всех намеченных планов и проектов», — отметили в вузе.