Николай Репников официально занял пост ректора ВГУИТ

Репников является выпускником Воронежского государственного технического университета. В 2001 году он получил диплом с отличием по специальности «Техническая физика», а позже, в 2006 году, завершил обучение в аспирантуре. Обладает степенью кандидата физико-математических наук. За свою научную карьеру опубликовал 30 работ, имеет один патент на изобретение и два ноу-хау.