Редкая красота — десятки лебедей на фоне ЗСД. В Петербурге сделала остановку целая стая

На этот раз птицы сделали стоянку прямо на Васильевском острове. Во вторник, 11 марта, их фотографировала Катя Стрельникова, кадры публикует телеграм-канал «АстроФотоБолото».
«Пока вели наблюдения, прилетали новые и новые пары и даже целые семьи с молодыми птицами. Из-за тяжести тела лебеди разгоняются перед взлетом, посадка тоже волнительная, как и утки, лебеди выставляют перепончатые лапы для торможения об воду. Лебяжья молодежь темнее родителей, пока серого цвета. По прилету птицы громко голосили, кланялись соседям, словно приветствуя. Правда, в скором времени начали отстаивать свое местечко с водорослями, нет-нет, да и поклевывали соседскую спину», — рассказывает фотограф.
В стае насчитали как минимум 42 особи — в основном это кликуны, но есть и малый (тундровый) лебедь, которые меньше размером и с более темным клювом.
Скорее всего, стая проведет в Петербурге несколько дней и отправится дальше. Если вы хотите полюбоваться ими, берите с собой бинокль.