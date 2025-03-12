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Редкая красота — десятки лебедей на фоне ЗСД. В Петербурге сделала остановку целая стая

Большая стая лебедей-кликунов прилетела в Петербург. Они останавливаются у нас отдохнуть на пути к местам гнездования и обычно выбирают тихое лесное озеро вдали от людей, где можно наесться водорослей.

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На этот раз птицы сделали стоянку прямо на Васильевском острове. Во вторник, 11 марта, их фотографировала Катя Стрельникова, кадры публикует телеграм-канал «АстроФотоБолото».

«Пока вели наблюдения, прилетали новые и новые пары и даже целые семьи с молодыми птицами. Из-за тяжести тела лебеди разгоняются перед взлетом, посадка тоже волнительная, как и утки, лебеди выставляют перепончатые лапы для торможения об воду. Лебяжья молодежь темнее родителей, пока серого цвета. По прилету птицы громко голосили, кланялись соседям, словно приветствуя. Правда, в скором времени начали отстаивать свое местечко с водорослями, нет-нет, да и поклевывали соседскую спину», — рассказывает фотограф.

В стае насчитали как минимум 42 особи — в основном это кликуны, но есть и малый (тундровый) лебедь, которые меньше размером и с более темным клювом.

Скорее всего, стая проведет в Петербурге несколько дней и отправится дальше. Если вы хотите полюбоваться ими, берите с собой бинокль.