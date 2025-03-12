Редкая красота — десятки лебедей на фоне ЗСД. В Петербурге сделала остановку целая стая

«Пока вели наблюдения, прилетали новые и новые пары и даже целые семьи с молодыми птицами. Из-за тяжести тела лебеди разгоняются перед взлетом, посадка тоже волнительная, как и утки, лебеди выставляют перепончатые лапы для торможения об воду. Лебяжья молодежь темнее родителей, пока серого цвета. По прилету птицы громко голосили, кланялись соседям, словно приветствуя. Правда, в скором времени начали отстаивать свое местечко с водорослями, нет-нет, да и поклевывали соседскую спину», — рассказывает фотограф.