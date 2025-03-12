В Крыму устроят «Салют Победы» из 110 000 живых тюльпанов

«2025 год объявлен в России Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и Годом защитника Отечества. Это главный праздник для всей страны. И цветение наших тюльпанов можно воспринимать как праздничный салют в честь ветеранов и в честь героев, которые сегодня отстаивают наши идеалы», — прокомментировал событие директор Никитского ботанического сада — Национального научного центра РАН, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.
Выставка откроется в апреле. Всех подробностей в научном центре растениеводства пока не раскрывают, но уже известно, что гостям покажут сорта-новинки, тюльпаны-юбиляры, махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны (меняющие цвет), а также редкие сорта с оригинальными бутонами. На выставке тюльпанов посетители выберут «генерала парада» — самый красивый цветок, который наберет больше всего голосов. Директор НБС напомнил, как возникла эта традиция.
«Никитский сад очень гордится тем, что в числе его друзей — великий народный артист Василий Лановой. Десять лет назад, 27 апреля 2015 года Василий Семенович побывал у нас на Параде тюльпанов, — рассказал Юрий Плугатарь. — Когда он проходил по саду — все подтягивались: вот он, настоящий генерал Парада! Так что и конкурс на звание Генерала Парада возник не случайно».
Приглашение на выставку получат участники СВО, волонтеры, кадеты и воспитанники военных училищ. В экспозиции сада будут звучать песни военных лет.