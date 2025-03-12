В Крыму устроят «Салют Победы» из 110 000 живых тюльпанов

«Никитский сад очень гордится тем, что в числе его друзей — великий народный артист Василий Лановой. Десять лет назад, 27 апреля 2015 года Василий Семенович побывал у нас на Параде тюльпанов, — рассказал Юрий Плугатарь. — Когда он проходил по саду — все подтягивались: вот он, настоящий генерал Парада! Так что и конкурс на звание Генерала Парада возник не случайно».