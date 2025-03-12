В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году

В Минздраве напомнили, что в случае укуса не стоит пытаться извлечь клеща самостоятельно — нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт. После удаления клеща нужно еще несколько дней понаблюдать за состоянием своего здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение в месте укуса не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу.