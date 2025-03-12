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В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году

Минздрав: в Сергиевом Посаде зафиксировали первый случай присасывания клеща.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Один из первых случаев присасывания клеща в этом году зарегистрирован в Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

«Клещи проснулись в Подмосковье. Всё из-за раннего наступления климатической весны. Один из первых случаев укуса человека зарегистрирован в Сергиевом Посаде», — отметили в Telegram-канале ведомства.

В Минздраве напомнили, что в случае укуса не стоит пытаться извлечь клеща самостоятельно — нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт. После удаления клеща нужно еще несколько дней понаблюдать за состоянием своего здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение в месте укуса не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу.

Чтобы обезопасить себя от клещей, нужно заранее обрабатывать одежду специальными средствами; максимально закрывать тело одеждой, особенно ноги; перед походом в лес надевать сапоги, а брюки заправлять в носки; после прогулки обязательно осматривать себя.