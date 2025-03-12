В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Один из первых случаев присасывания клеща в этом году зарегистрирован в Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
«Клещи проснулись в Подмосковье. Всё из-за раннего наступления климатической весны. Один из первых случаев укуса человека зарегистрирован в Сергиевом Посаде», — отметили в Telegram-канале ведомства.
В Минздраве напомнили, что в случае укуса не стоит пытаться извлечь клеща самостоятельно — нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт. После удаления клеща нужно еще несколько дней понаблюдать за состоянием своего здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение в месте укуса не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу.
Чтобы обезопасить себя от клещей, нужно заранее обрабатывать одежду специальными средствами; максимально закрывать тело одеждой, особенно ноги; перед походом в лес надевать сапоги, а брюки заправлять в носки; после прогулки обязательно осматривать себя.