Конституционный суд Беларуси рекомендовал принять закон об ИИ и Кодекс соцзащиты семьи

Кстати, Минтруда рассказало о четырех выгодных способах совмещения декретного и трудового отпусков (здесь подробнее). А Первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич сказала о преобразовании общественных отношений в Беларуси в 2025 году (подробности здесь).