Конституционный суд Беларуси рекомендовал принять закон об ИИ и Кодекс соцзащиты семьи

Конституционный суд Беларуси принял послание к президенту и к обеим палатам парламента о необходимости и важности принятия Кодекса социальной защиты семьи, материнства, отцовства и детства, сообщает Sputnik.by со ссылкой на председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.
«В обновленной Конституции особое внимание было уделено сохранению традиционных семейных ценностей», — отметил Петр Миклашевич.
Кодекс защиты семьи призван устранить избыточную множественность нормативных правовых актов в сфере социальной защиты семьи.
Как говорится в послании, Кодекс социальной защиты семьи, материнства, отцовства и детства создавался с учетом динамичного общественного развития, нацелен на повышение уровня последовательности, предсказуемости и правовой определенности законодательства.
Кроме того, Конституционный суд рекомендовал парламенту принять закон об искусственном интеллекте, говорится в Конституционном послании, сообщает Sputnik.by.
Петр Миклашевич отметил, что цифровая трансформация общественных отношений формирует новую экономическую, социальную и правовую реальность, оказывает влияние на реализацию прав и свобод человека. А закон об искусственном интеллекте призван установить меры безопасности и ответственности для всех.
В послании Конституционного суда цифровое развитие Беларуси определено как важнейшая цель стратегического характера.
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