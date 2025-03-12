До лета в Керчи полностью заменят магистральный водовод

Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму на модернизацию системы водоснабжения в этом году потратят более 800 млн рублей. В ближайшей перспективе запанированы реконструкция канализационной насосной станции № 2 в Алуште, капремонт двух наиболее изношенных участков Евпаторийского водовода, а также капремонт 9,5 км водовода «Евпатория-Новоозерное-Мирный».