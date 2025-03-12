До лета в Керчи полностью заменят магистральный водовод

Питающую магистраль заменили от ввода в город по всем основным районам Керчи. Всего уложили около 18 километров линии из современных прочных материалов.
Закончить все строительно-монтажные работы планируют в мае. После — специалисты займутся восстановлением и благоустройством территорий, в районе которых протягивали обновленную магистраль.
Параллельно в Керчи реконструируют и разводящие сети — линии, от которых запитываются абоненты. Всего по городу заменят больше 11 километров таких линий. Первая тысяча метров уже уложена, рассказал журналистам главный инженер подрядной организации Иван Пелипенко.
«Более километра мы уже сделали. Сейчас занимаемся микротоннелированием. Делаем спецпроколы под дорогами — там, где их будет пересекать линия, чтобы не разрушать проезжие части и не ограничивать городской трафик», — уточнил Пелипенко.
Закончить реконструкцию разводящих сетей планируют до июля 2026 года.
Сейчас городские сети в неудовлетворительном состоянии. Они практически полностью изношены. Благодаря такой модернизации керчане забудут о проблемах с водоснабжением минимум на ближайшие полвека, обещают специалисты.
Работы по модернизации магистральных и разводящих сетей в Керчи проводят по федеральной целевой программе. Сумма контрактов — около 1 миллиарда рублей каждый.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму на модернизацию системы водоснабжения в этом году потратят более 800 млн рублей. В ближайшей перспективе запанированы реконструкция канализационной насосной станции № 2 в Алуште, капремонт двух наиболее изношенных участков Евпаторийского водовода, а также капремонт 9,5 км водовода «Евпатория-Новоозерное-Мирный».