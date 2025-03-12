Бывший главный архитектор Калининграда: вместо Дома Советов нужно новое здание

«Я думаю, что там хороший и серьезный фундамент, — заявил Лебедихин. — Место для Дома Советов было выбрано удачно, он стоял правильно и замыкал наши улицы. Если не получилось его реконструировать в силу ряда обстоятельств, то, конечно, на мой взгляд, надо делать хороший конкурс, и на базе этих фундаментов строить современное хорошее здание. Причём, по массе нужно что-то близкое к тому, что было. Это несомненно».