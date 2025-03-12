Запатентован эффективный способ прохождения робота по трубопроводу

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) запатентовали способ управления роботом внутри трубопровода, который позволит более эффективно определять повреждения и утечки. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Мобильные роботы все чаще используются для проверки состояния нефтяных и газовых трубопроводов. Однако результаты мониторинга во многом зависят от способности устройств свободно ориентироваться в этом пространстве и передвигаться как по прямым, так и по наклонным частям трубопровода.
«На данный момент роботы, представленные на рынке РФ, не соответствуют таким требованиям. Ученые ПНИПУ разработали эффективный способ управления, позволяющий качественно диагностировать трубопровод криволинейной формы геометрии, к которым относятся отводы, повороты, изгибы с углом до 180 градусов. На изобретение получен патент», — говорится в сообщении.
Существующие методы позволяют управлять такими системами только в основной линейной части трубопровода или приводят к потере ориентации устройства в отводе, уточнили в вузе. Новое решение обеспечивает «устойчивую пространственную ориентацию устройства».
«Для реализации нашего способа используется робот с тремя приводными колесами на опорах, оснащенными движителями с самостоятельными приводами. Технический результат достигается за счет того, что в момент прохождения криволинейного участка двум колесам задают равную скорость вращения, а третьему — большую. Далее с помощью предварительно размещенного гироскопа происходит постоянное измерение средней поступательной скорости движения устройства и угла его поворота. По этим данным вычисляется радиус кривизны трубопровода и оптимальная скорость вращения всех трех колес для ее лучшего преодоления», — уточнил Дмитрий Кучев, ассистент кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследование выполнено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».