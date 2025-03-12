Запатентован эффективный способ прохождения робота по трубопроводу

«Для реализации нашего способа используется робот с тремя приводными колесами на опорах, оснащенными движителями с самостоятельными приводами. Технический результат достигается за счет того, что в момент прохождения криволинейного участка двум колесам задают равную скорость вращения, а третьему — большую. Далее с помощью предварительно размещенного гироскопа происходит постоянное измерение средней поступательной скорости движения устройства и угла его поворота. По этим данным вычисляется радиус кривизны трубопровода и оптимальная скорость вращения всех трех колес для ее лучшего преодоления», — уточнил Дмитрий Кучев, ассистент кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.