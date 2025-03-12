Капитан контейнеровоза, протаранившего танкер в Британии, оказался россиянином

«Если на судне включен автопилот и на мостике никого нет, то вполне может произойти так, что оно продолжит движение», — заявил он. В то же время Бойерс добавил, что на мостике Solong на такой случай должна быть установлена сигнализация. Если она сработала, то возникают вопросы, почему экипаж допустил столкновение.