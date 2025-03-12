В Иркутской области появятся новые правила продажи алкоголя в сезонных кафе

В Иркутской области внесли изменения в региональный закон, который регулирует продажу алкоголя в общепите. Нововведения направлены на упорядочение этой сферы и создание более цивилизованных условий для гостей и владельцев заведений.
Основное внимание в документе уделено сезонным залам обслуживания, которые раньше не были четко регламентированы. Теперь такие зоны должны соответствовать строгим требованиям: они могут располагаться на территории, прилегающей к объекту общепита, на расстоянии не более 30 метров от основного здания, либо на внешних поверхностях, таких как крыши или веранды.
Сезонные залы будут работать с 1 апреля по 30 октября и обязаны быть оборудованы столами и посадочными местами. Для их открытия владельцам придется получить специальный документ, подтверждающий соблюдение всех норм.
Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Это даст бизнесу время подготовиться к изменениям и адаптироваться к новым требованиям.