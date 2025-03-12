В Иркутской области появятся новые правила продажи алкоголя в сезонных кафе

Основное внимание в документе уделено сезонным залам обслуживания, которые раньше не были четко регламентированы. Теперь такие зоны должны соответствовать строгим требованиям: они могут располагаться на территории, прилегающей к объекту общепита, на расстоянии не более 30 метров от основного здания, либо на внешних поверхностях, таких как крыши или веранды.