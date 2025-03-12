Ежегодно экскурсии по Старому кладбищу Таганрога привлекают до 1500 человек

Проект восстановления и сохранения Старого кладбища Таганрога реализуется уже пять лет. В рамках этой работы уделяется внимание организации экскурсионных маршрутов, рассказала «КП — Ростов-на-Дону» смотритель МКУ «Ритуал» Елена Алексеенко.
— Действительно, у нас разработано три экскурсионных маршрута, ежегодно экскурсии посещают свыше 1500 человек. Также ведется работа, направленная на получение грантов, — сообщила Елена Алексеенко.
Известно, что на территории кладбища регулярно проводится исследовательская работа, а также организуют субботники. Активное участие в сохранении культурно-исторического памятника принимают студенты и волонтеры.