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Ежегодно экскурсии по Старому кладбищу Таганрога привлекают до 1500 человек

Исследовательская работа и экскурсии помогают в сохранении Старого кладбища Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Проект восстановления и сохранения Старого кладбища Таганрога реализуется уже пять лет. В рамках этой работы уделяется внимание организации экскурсионных маршрутов, рассказала «КП — Ростов-на-Дону» смотритель МКУ «Ритуал» Елена Алексеенко.

— Действительно, у нас разработано три экскурсионных маршрута, ежегодно экскурсии посещают свыше 1500 человек. Также ведется работа, направленная на получение грантов, — сообщила Елена Алексеенко.

Известно, что на территории кладбища регулярно проводится исследовательская работа, а также организуют субботники. Активное участие в сохранении культурно-исторического памятника принимают студенты и волонтеры.