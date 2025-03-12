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В Беларуси вуз незаконно собирал данные студентов — чем все закончилось

В Национальный центр защиты персональных данных обратился студент одного из белорусских вузов с жалобой на то, что при поступлении в учреждение образования у него попросили предоставить «лишние данные». В ведомстве рассказали, чем закончилась эта ситуация.

Источник: ОНТ

Так, у студента при поступлении истребовали информацию о его месте рождения и национальности. Кроме того, ему требовалось предоставить даты рождения и места работы его родителей.

«Совместно с Министерством образования определено, что законодательством об образовании предоставление таких сведений не предусмотрено. Следовательно, обработка УВО обозначенных ПД не соответствует требованию о недопущении избыточности обработки ПД (пункт 5 статьи 4 Закона», — сообщили в ведомстве.

Центр направил в вуз требование исключить подобную практику и прекратить обработку указанных данных, а также удалить их в случае хранения этой информации в электронном виде.

«Учебное заведение уведомило Центр об удалении незаконно собранных сведений, включая место рождения и национальность студентов, а также дату рождения и место работы их законных представителей. Удаление коснулось 3,6 тыс. личных дел студентов», — добавили в ведомстве.