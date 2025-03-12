В Беларуси вуз незаконно собирал данные студентов — чем все закончилось

Так, у студента при поступлении истребовали информацию о его месте рождения и национальности. Кроме того, ему требовалось предоставить даты рождения и места работы его родителей.
«Совместно с Министерством образования определено, что законодательством об образовании предоставление таких сведений не предусмотрено. Следовательно, обработка УВО обозначенных ПД не соответствует требованию о недопущении избыточности обработки ПД (пункт 5 статьи 4 Закона», — сообщили в ведомстве.
Центр направил в вуз требование исключить подобную практику и прекратить обработку указанных данных, а также удалить их в случае хранения этой информации в электронном виде.
«Учебное заведение уведомило Центр об удалении незаконно собранных сведений, включая место рождения и национальность студентов, а также дату рождения и место работы их законных представителей. Удаление коснулось 3,6 тыс. личных дел студентов», — добавили в ведомстве.