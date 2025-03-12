Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов

Во всех случаях водители СИМ нарушили правила передвижения. При этом большинство средств индивидуальной мобильности отвечали по характеристикам механическим транспортным средствам, но к ним не относятся. Никаких условий их допуска к участию в дорожном движении не предусмотрено. Это препятствует привлечению к административной или уголовной ответственности управлявших таким средством передвижения лиц за ДТП, в котором пострадали или погибли люди", — говорится в сообщении.