Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД изучить предложения Следственного комитета по обеспечению безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и внести законодательные инициативы по их реализации.
В пресс-службе Госдумы отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее обратился к Володину с просьбой рассмотреть возможность принятия мер по разрешению проблем, связанных с использованием СИМ.
«Будет правильно, чтобы профильные комитеты Госдумы изучили предложения Следственного комитета и внесли законодательные инициативы по их реализации», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.
Председатель Госдумы отметил, что правильно, когда правоприменители предлагают свое видение решения проблем.
«В сфере обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе, уже находящиеся на рассмотрении Госдумы инициативы», — подчеркнул Володин.
По его словам, необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: и пешеходов, и автоводителей, и самих пользователей электросамокатов.
В сообщении пресс-службы Госдумы отмечается, что по информации главы СК России, количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности значительно выросло, увеличилось число погибших и пострадавших, в том числе, детей.
"Только за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 — пострадали.
Во всех случаях водители СИМ нарушили правила передвижения. При этом большинство средств индивидуальной мобильности отвечали по характеристикам механическим транспортным средствам, но к ним не относятся. Никаких условий их допуска к участию в дорожном движении не предусмотрено. Это препятствует привлечению к административной или уголовной ответственности управлявших таким средством передвижения лиц за ДТП, в котором пострадали или погибли люди", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в Следственном комитете назвали активное сотрудничество с Госдумой важным для решения этого вопроса.