Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин поручил изучить предложения по использованию электросамокатов

Володин поручил рассмотреть предложения СК по использованию электросамокатов.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД изучить предложения Следственного комитета по обеспечению безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и внести законодательные инициативы по их реализации.

В пресс-службе Госдумы отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее обратился к Володину с просьбой рассмотреть возможность принятия мер по разрешению проблем, связанных с использованием СИМ.

«Будет правильно, чтобы профильные комитеты Госдумы изучили предложения Следственного комитета и внесли законодательные инициативы по их реализации», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.

Председатель Госдумы отметил, что правильно, когда правоприменители предлагают свое видение решения проблем.

«В сфере обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе, уже находящиеся на рассмотрении Госдумы инициативы», — подчеркнул Володин.

По его словам, необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: и пешеходов, и автоводителей, и самих пользователей электросамокатов.

В сообщении пресс-службы Госдумы отмечается, что по информации главы СК России, количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности значительно выросло, увеличилось число погибших и пострадавших, в том числе, детей.

"Только за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 — пострадали.

Во всех случаях водители СИМ нарушили правила передвижения. При этом большинство средств индивидуальной мобильности отвечали по характеристикам механическим транспортным средствам, но к ним не относятся. Никаких условий их допуска к участию в дорожном движении не предусмотрено. Это препятствует привлечению к административной или уголовной ответственности управлявших таким средством передвижения лиц за ДТП, в котором пострадали или погибли люди", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в Следственном комитете назвали активное сотрудничество с Госдумой важным для решения этого вопроса.