Количество поездов и автобусов до Бора увеличат на время ремонта канатки

Как рассказали в региональном «Центре развития транспортных систем», завершить монтаж новых кабинок и провести все регламентные работы на нижегородской канатке планируется до майских праздников. В связи с этим нижегородцам рекомендуется заранее планировать свои поездки в апреле и учитывать срок действия проездных билетов.
Ранее сообщалось, что на модернизацию канатной дороги в Нижнем Новгороде в 2025 году будет направлено 700 млн рублей. Также напомним, что еще одну канатную дорогу в Нижнем Новгороде планируется построить через Оку.