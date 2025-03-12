Количество поездов и автобусов до Бора увеличат на время ремонта канатки

Как рассказали в региональном «Центре развития транспортных систем», завершить монтаж новых кабинок и провести все регламентные работы на нижегородской канатке планируется до майских праздников. В связи с этим нижегородцам рекомендуется заранее планировать свои поездки в апреле и учитывать срок действия проездных билетов.