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В Екатеринбурге определились, где и когда откроют космический класс

В Екатеринбурге откроют уже второй инженерно-космический класс. С 2023 года по этому профилю обучались только ученики лицея № 135, однако уже в новом учебном 2024/25 году еще один класс появится в лицее № 180, сообщает пресс-служба мэрии. Отбирать учащихся будут в индивидуальном порядке.

В классе предусмотрено углубленное изучение математики, а также освоение программы внеурочной деятельности, в которую входят:

  • Образовательная робототехника;
  • Летающая робототехника;
  • Программирование С++;
  • Программирование Python;
  • Основы проектной деятельности;
  • Электротехника;
  • Электроника;
  • Основы 3D-моделированиея;
  • РобоДром;
  • Школа юного астронома;
  • Школа юного математика;
  • Школа юного биолога;
  • Школа юного физика;
  • Школа юного химика.

Девятиклассники смогут получить свидетельство о профессии «Чертежник-конструктор», пройдя обучение по программе профессиональной подготовки.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказывал, что в городе будут появляться классы с космическим направлением. По его словам, 60% классов имеют профиль, а 33 школы — лицензию на предпрофессиональное обучение. Это значит, что их ученики уже могут получать знания и опыт у своих потенциальных работодателей. Наиболее сейчас популярные у школьников и родителей классы — инженерные, психолого-педагогические и предпринимательские.