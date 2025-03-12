В Екатеринбурге определились, где и когда откроют космический класс

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказывал, что в городе будут появляться классы с космическим направлением. По его словам, 60% классов имеют профиль, а 33 школы — лицензию на предпрофессиональное обучение. Это значит, что их ученики уже могут получать знания и опыт у своих потенциальных работодателей. Наиболее сейчас популярные у школьников и родителей классы — инженерные, психолого-педагогические и предпринимательские.