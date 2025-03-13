Кроссворд на 13 марта 2025

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13 марта 1989 года Тим Бернерс-Ли заложил фундамент того Интернета, который мы знаем сейчас — глобальной сети, изменившей мир. Проверьте свою эрудицию, разгадав наш кроссворд, посвященный этому историческому событию.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.