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Кроссворд на 13 марта 2025

13 марта 1989 года Тим Бернерс-Ли заложил фундамент того Интернета, который мы знаем сейчас — глобальной сети, изменившей мир. Проверьте свою эрудицию, разгадав наш кроссворд, посвященный этому историческому событию.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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