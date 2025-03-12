На Форуме технологической инфраструктуры «Сколково» представит роботов и 3D-принтеры

Первый форум технологической инфраструктуры пройдет 14 марта в кластере «Ломоносов» в Москве.
По информации пресс-службы, компании-резиденты фонда «Сколково», такие как «Смарт Пром», «Роин Инжиниринг», «Вейбот Инжиниринг» и «Автономика» представят свои решения в области промышленной робототехники, в том числе робота-манипулятора для автоматической и полуавтоматической окраски поверхностей, робота-уборщика промышленного класса с системой управления на основе ИИ и робота для уборки садово-парковых территорий, а также гидравлических роботов.
Еще один из резидентов — «Экзо Солюшенс» выступит с фирменными промышленными экзоскелетами. «Специальная конструкция поддерживает при строительных и монтажных работах, повышает безопасность труда, снижает риски профессиональных заболеваний. А производительность труда за счет использования экзоскелетов возрастает в два раза», — говорится в сообщении.
Кроме того, четыре компании покажут разработки в области строительства. Например, «Лайттек» представит электролюминесцентный светящийся провод, который «дает равномерное свечение по всей длине, обладает гибкостью во всех направлениях и позволяет создавать различные световые эффекты», а «Чиос фасадные материалы» и «ДОМ 3.0» — фасадные панели и конструкции из инновационного бетона. Также «Аркон констракшн» представит 3D-принтеры для печати малоэтажных жилых домов, элементов зданий, бетонных изделий промышленного назначения, а также специализированные материалы для трехмерной печати.