На Форуме технологической инфраструктуры «Сколково» представит роботов и 3D-принтеры

Кроме того, четыре компании покажут разработки в области строительства. Например, «Лайттек» представит электролюминесцентный светящийся провод, который «дает равномерное свечение по всей длине, обладает гибкостью во всех направлениях и позволяет создавать различные световые эффекты», а «Чиос фасадные материалы» и «ДОМ 3.0» — фасадные панели и конструкции из инновационного бетона. Также «Аркон констракшн» представит 3D-принтеры для печати малоэтажных жилых домов, элементов зданий, бетонных изделий промышленного назначения, а также специализированные материалы для трехмерной печати.