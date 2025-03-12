Отопительный сезон в Татарстане может завершиться до мая

По словам господина Тыгина, в этом году паспорта готовности домов будут подписывать представители органов местного самоуправления.
«В этом году мы сделаем все, чтобы паспорта готовности были подписаны органами местного самоуправления на все 18 тыс. домов республики. Эта история не регламентирована на федеральном уровне, но позиция нашего кабинета министров — полная вовлеченность органов местного самоуправления в каждый дом», — отметил глава Госжилинспекции.
В рамках подготовки к следующему отопительному сезону планируется провести комплекс мероприятий, включая промывку, опрессовку, ремонт и проверку оборудования.