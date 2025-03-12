Отопительный сезон в Татарстане может завершиться до мая

«В этом году мы сделаем все, чтобы паспорта готовности были подписаны органами местного самоуправления на все 18 тыс. домов республики. Эта история не регламентирована на федеральном уровне, но позиция нашего кабинета министров — полная вовлеченность органов местного самоуправления в каждый дом», — отметил глава Госжилинспекции.