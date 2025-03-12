За год срочные вклады жителей Ростовской области выросли на 30%

За год интерес к открытию вкладов возрос среди молодежи и пенсионеров. В 1,5 раза больше сбережений решили сохранить молодые люди до 24 лет. Такую же динамику зафиксировали и среди людей от 65 лет и старше. Вклады донских пенсионеров составили почти 60 млрд рублей.