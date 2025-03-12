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За год срочные вклады жителей Ростовской области выросли на 30%

Срочные вклады жителей Ростовской области за год составили 407 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Общая сумма срочных вкладов в Ростовской области за 2024 год составила 407 млрд рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее, отмечают специалисты по связям с общественностью и СМИ управления Юго-Западного банка Сбербанка.

За год интерес к открытию вкладов возрос среди молодежи и пенсионеров. В 1,5 раза больше сбережений решили сохранить молодые люди до 24 лет. Такую же динамику зафиксировали и среди людей от 65 лет и старше. Вклады донских пенсионеров составили почти 60 млрд рублей.

Больше всего сбережений на Дону отложили в июне. За год количество новых счетов достигло 632 тысяч, из которых 155 тысяч открыли пенсионеры.