«Беларусбанк» начал покупать монеты у населения по ценам от 100 рублей

Кстати, новый глава правительства Беларуси Александр Турчин одно из первых совещаний провел по корректировке системы регулирования цен: «До 25 марта в Беларуси будет доработана система регулирования цен» (здесь подробности). А Минтруда объяснило, что важнее при выходе на пенсию в Беларуси в 2025 — 20 лет страхового стажа или от 20 до 45 лет общего стажа (подробности все здесь).